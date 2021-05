Drie strafschoppen, twee rode kaarten én een doelpunt van Romelu Lukaku: Juventus wint boeiende topper van Inter

Juventus heeft zaterdagavond de Italiaanse topper tegen Inter gewonnen met 3-2. Het was boeiende match met twee drie strafschoppen, twee rode kaarten én een nieuw doelpunt van Romelu Lukaku. Door de overwinning springt Juventus naar de vierde plaats in het klassement, een stek die recht geeft op de Champions League.

Het was Juventus dat de openingstreffer maakte. Cristiano Ronaldo bracht de Oude Dame op voorsprong nadat hij een penalty in twee tijden voorbij Inter-doelman Handanovic wist te werken. Goed voor het 777ste (!) doelpunt uit zijn carrière en zijn 29ste van het seizoen. In de top vijf van Europese competities doet enkel Robert Lewandowski beter, die vandaag een uniek record evenaarde.

Tien minuten later kreeg ook Inter een strafschop. Lukaku had hiervoor echter maar één poging nodig om de gelijkmaker en zijn 23ste goal van het seizoen te scoren.

Beide ploegen leken met een 1-1 stand de kleedkamer in te trekken, tot Juan Cuadrado op slag van rust van buiten de zestien verschroeiend uithaalde: 2-1.

Tien minuten na de rust moest Juventus met tien verder nadat Betancur met zijn tweede gele kaart van het veld werd gestuurd. Een half uur lang gebeurde er dan niets noemenswaardigs meer, tot er nog een knotsgekke tien minuten kwamen. Daarin kwam Inter eerst op gelijke hoogte na een owngoal van Chiellini. Een paar minuten later kwam Juve alweer op voorsprong nadat, Juan Cuadrado vanop de stip zijn tweede van de avond scoorde. In de blessuretijd werd Marcelo Brozovic nog met twee gele kaarten in vijf minuten van het veld gestuurd.