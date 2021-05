Protest tegen komst van grootste gascentrale van het land in Tessenderlo . — © TV Limburg

Zaterdagnamiddag kreeg de gascentrale van T Power in Tessenderlo het bezoek van Tegengas. Deze actiegroep bezoekt met de fiets op zes dagen tijd verschillende gascentrales in België.

Allemaal dingen ze mee naar de subsidies die de federale regering in oktober dit jaar voorziet voor het opvangen van de kernuitstap in 2025. Vandaag was dus de gascentrale van Tessenderlo aan de beurt.

