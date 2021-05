Roze of geen roze? In Campo Felice kent Remco Evenepoel zondagmiddag het antwoord. Maar daarvoor moet hij ditmaal niet alleen een rijtje bergen overwinnen. Op het eind van deze rit heeft de organisatie nog een extraatje in petto: 1,6 kilometer grindweg op een onverharde skipiste. Fijne uitsmijter of overbodige stunt? Evenepoel kiest het laatste.