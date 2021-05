De Hasseltse middenstand haalt opgelucht adem nu de terrassen weer open zijn. Door de gedeeltelijke heropening van de horeca leeft de stad weer op en dat is zowel een opluchting voor de winkeliers, als voor de shoppers.

Mensen kunnen nu tijdens het winkelen een terrasje doen of iets eten op restaurant, en dat maakt de shopervaring een pak aangenamer. Zelfs op deze koude, regenachtige zaterdag was het druk in Hasselt.