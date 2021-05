Medaille-kandidaat Jelle Geens tweede in de triathlon van Yokohama. — © TV Limburg

Op 23 juli beginnen de Olympische Spelen in Tokio. Eén van onze medaillekanshebbers, Jelle Geens heeft net naast het goud gegrepen in de World Triathlon Series in het Japanse Yokohama. De atleet uit Heusden-Zolder eindigde nipt tweede op amper 10 seconden van winnaar Kristian Blummenfelt.