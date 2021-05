Na de VS laat ook China robotjeep met succes landen op Mars

China is er zaterdag in geslaagd zijn robotjeep op Mars te laten landen, een primeur voor het Aziatische land. Dat meldt de openbare televisiezender CCTV.

De Zhurong - vernoemd naar een god van vuur in Chinese mythes - vloog naar Mars aan boord van de sonde Tianwen-1 (Hemelse Vragen-1). Die was op 23 juli met een Lange Mars-5 draagraket gelanceerd. In februari kwam het ruimtetuig aan bij Mars, na een oversteek van 475 miljoen kilometer in ongeveer 200 dagen tijd. Vanuit een baan rond Mars zocht de Tianwen-1 een geschikte plek voor de Zhurong om te landen.

China is het derde land dat erin slaagt een ruimtetuig gecontroleerd op Mars te laten landen, na de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Landen op Mars is bijzonder moeilijk en duurt ongeveer zeven minuten. Zowat de helft van alle Marsmissies wereldwijd is mislukt.

China wil met de Zhurong sporen van leven vinden en het oppervlak en de bodem van Mars in kaart brengen. Bovendien wil China aan de rest van de wereld laten zien waartoe het in staat is en wat de ambities zijn.