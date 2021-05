Alvaro Hodeg wint uitgeregende tweede editie van Grote Prijs Vermarc

Alvaro Hodeg (Deceuninck - Quick-Step) heeft zaterdag in Wezemaal (Rotselaar) de tweede editie van de Grote Prijs Vermarc gewonnen. Na tien uitgeregende ronden, goed voor 164 kilometer, was de 24-jarige Colombiaan in een sprint met twee sneller dan Brent Clé. De 19-jarige Arnaud De Lie vervolledigde het podium.

Van bij de start lag het tempo erg hoog en dat zorgde er meteen voor dat het peloton op één lang lint getrokken werd. Voor Tim Wellens, Alvaro Hodeg, Quentin Venner, Dylan Bouwmans en Rutger Wouters ging het toch nog te traag. Zij gingen in de tweede ronde voor de grote groep uitrijden. Wat verder sloten nog een pak renners aan en ontstond een kopgroep van 35 man.

Daaruit ontsnapten over halfkoers Tim Marsman en Wessel Krul. Alvaro Hodeg, Philipp Walsleben, Brent Clé en Rutger Wouters sloten aan. De kopgroep van zes kreeg er één van zeven in de achtervolging. Bert Van Lerberghe, Arnaud De Lie, Lennert Van Eetvelt, Jonas Rickaert, Kenneth Van Rooy, Jason van Dalen en Laurens Sweeck volgden met nog vier ronden voor de boeg op 40 seconden. Datzelfde tijdsverschil was er ook nog bij de voorlaatste passage aan de eindmeet. Met nog 30 kilometer te gaan zette Sweeck zich recht en was het zes tegen zes. Bij het ingaan van de slotronde was de kloof tussen beide groepen geslonken tot een halve minuut. Hodeg versnelde op 13 kilometer van de finish en alleen Clé had een passend antwoord.

De verstandhouding was meteen goed en in de sprint toonde Hodeg zich de snelste, goed voor zijn eerste zege van het seizoen. Achter het tweetal smolten de groepjes nog samen en was de derde plaats voor De Lie.

Op de erelijst volgt Hodeg zijn Franse teamgenoot Florian Sénéchal op.