Huishoudhulpen HeDiOr krijgen weerbaarheidstraining

“We hebben al vaak een opleiding gegeven over kuisproducten of heffen en tillen, dit keer kwam het idee bij ons op om onze medewerkers innerlijk te helpen”, zeggen kantoorverantwoordelijken Peggy Matheï, Jens Verbeek en Anneke Beelen. “We zijn met 90 huishoudhulpen - of poetsfeeën zoals wij hen noemen - het grootste bedrijf in Heers. Als zij zich goed voelen, is dat voor iedereen beter.”

De huishoudhulpen konden in kleine groepjes in en rond het administratief centrum verschillende sessies volgen over onder meer mindfulness en ademhalingstechnieken door levensloopbaancoach Mustafa Harraq. Hij voorspelt dat na de coronacrisis het aantal burn-outs sterk zal toenemen. “Als we daar iets tegen willen doen, moeten we deze boodschap zo snel mogelijk overbrengen naar de mensen en hen de tools geven om voor zichzelf te zorgen. Mensen weten niet meer wat ze kunnen doen om te herbronnen, het laatste waaraan ze denken is aan zichzelf.” Harraq geeft daarom nu in versneld tempo weerbaarheidstrainingen. Met succes, want bij HeDiOr denken ze al een vervolg. “De vraag is al gekomen om, samen met Mustafa, een wandeling te organiseren om stresssituaties onder controle te leren krijgen en ademhalingsoefeningen te doen”, vertelt Anneke Beelen.