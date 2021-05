Zelfs de voorzichtigste van alle experts is gematigd positief: “In Israël en Chili is het ook nog misgelopen”

Biostatisticus Geert Molenberghs, één van de voorzichtigste onder de corona-experts, vindt dat de cijfers “de goede richting uitgaan”. Eind deze maand liggen er volgens hem zo goed als zeker minder dan 500 patiënten op intensieve zorg, een graadmeter voor verdere versoepelingen. Maar we moeten toch voorzichtig blijven, beklemtoont hij. “In Israël en Chili is het midden in de vaccinatiecampagne ook nog misgelopen.”