Lewandowski evenaart ongelooflijk record van Gerd Müller en krijgt erehaag van teamgenoten

Robert Lewandowski (32) heeft zaterdag het doelpuntenrecord van Gerd Müller in één Bundesliga-seizoen geëvenaard. De spits van Bayern München scoorde in de eerste helft tegen Freiburg zijn 40ste goal van het seizoen en komt daarmee op gelijke hoogte van Der Bomber. Lewandowski krijgt bovendien nog de kans om het record te breken, want de competitie eindigt pas volgende week - en de match tegen Freiburg is nog steeds bezig.