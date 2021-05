Campenaerts toont zich maar moet ritzege aan Victor Lafay laten, Evenepoel pakt nog geen roze

Victor Lafay heeft de achtste rit in de Giro gewonnen. De Fransman van Cofidis was de beste van een kopgroep van negen vluchters, met daarbij ook onze landgenoten Kobe Goossens en Victor Campenaerts. Deze laatste plaatste aan de voet van de klim een aanval, maar werd op drie kilometer van de finish weer ingelopen toen het steilere klimwerk begon. In de groep der favorieten gebeurde er nog niets noemenswaardig. Zo zal Evenepoel nog een dagje langer moeten wachten op het roze.