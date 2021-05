Minder dan 500 coronapatiënten op intensieve zorg om te versoepelen, maar halen we dat tegen 9 juni?

De horeca mag opnieuw mensen binnen ontvangen, fitnessruimtes en bioscopen mogen opnieuw de deuren openen… Op 9 juni gaat in ons land het eerste deel van de versoepelingen van het Zomerplan in. Als aan enkele belangrijke voorwaarden wordt voldaan tenminste. De voorwaarde die voor alle versoepelingen geldt, is de “richtdrempel” van 500 Covid-bedden die nog maximaal ingenomen mogen zijn op de afdeling intensieve zorg. Alle indicatoren dalen nu al enkele dagen op rij, maar de vraag blijft: gaan we die drempel halen tegen 9 juni?