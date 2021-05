Caleb Ewan (Lotto Soudal) heeft zaterdagnamiddag opgegeven tijdens de achtste etappe in de Ronde van Italië. Met nog 123 kilometer te gaan in de etappe over 170 kilometer tussen Foggia en Guardia Sanframondi kneep de tweevoudige ritwinnaar de remmen dicht en stapte hij in de volgwagen.