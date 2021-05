Odeurs en Leynen voor vierde opeenvolgende keer kampioen met Anderlecht na 2-0 zege tegen OHL

De opdracht voor de vrouwen van RSC Anderlecht was simpel vandaag: winnen van eerste achtervolger OH Leuven en een vierde opeenvolgende titel was een feit. Amper 10 minuten had Anderlecht nodig om de score te openen tegen seizoensrevelatie OHL. uiteindelijk eindigde de partij op 2-0, al had de score veel hoger kunnen oplopen. De voorsprong op OHL telt nu al 7 punten, terwijl Leuven nog maar 2 wedstrijden te spelen heeft. Anderlecht voor de vierde keer op rij kampioen dus, na een seizoen waarin de Brusselse overmacht groot was.