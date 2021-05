Geen La Boum, wel betoging tegen coronamaatregelen in Ter Kamerenbos

Zo’n 500 mensen nemen zaterdag in het Ter Kamerenbos deel aan de Worldwide Demonstration, een betoging tegen de geldende coronamaatregelen. In tientallen andere landen en steden over heel de wereld vinden vandaag gelijkaardige betogingen plaats.

Volgens de betogers in het Ter Kamerenbos gaan de maatregelen die de Belgische overheid heeft genomen, in tegen de grondwet en de fundamentele mensenrechten, en zijn ze overdreven en weinig zinvol in de strijd tegen de pandemie.

“Er zijn talloze wetenschappelijke onderzoeken gevoerd naar medicatie, naar middelen om het immuunsysteem te boosten”, zeggen de betogers. “Onderzoeken die aantonen dat de lockdowns catastrofale gevolgen hebben voor de mentale én fysieke gezondheid. Die aantonen dat de PCR-test schadelijk is, dat de mondmaskers meer kwaad dan goed doen. Maar de politici leggen die allemaal naast zich neer en zetten hun beleid verder met oogkleppen op. Alleen bepaalde experts mogen aan het woord komen terwijl anderen worden afgestraft als ze hun mond open doen.”

Het gevaar en de omvang van de coronapandemie wordt volgens heel wat betogers sterk overdreven, terwijl de schade die de coronamaatregelen aanrichten dan weer onderschat zou worden.

“We zijn hier vandaag om onze vrijheid op te eisen”, zeggen enkele aanwezigen. “We komen die niet vragen, we komen die opeisen want die vrijheid is ons recht. Al meer dan een jaar worden onze grondwettelijke rechten en vrijheden beperkt en geschonden en dat moet stoppen. Waar is ons recht op vrije meningsuiting wanneer elke poging daartoe wordt onderdruk? Waar gaan we naartoe wanneer kritische stemmen in een democratisch land niet meer gehoord mogen worden?”

Het collectief L’ Abîme, dat achter het verboden evenement La Boum 2 zat, had voor zaterdag ook La Boum Test aangekondigd, een zogenaamd testevenement dat ze zelf op poten hadden gezet. Vrijdagavond liet het collectief op Facebook echter weten dat het afzag van de organisatie. Een ander collectief, dat zich Boumstock noemt, kondigde intussen al aan de organisatie over te nemen.

© BELGA

© BELGA

© BELGA