Djokovic stoot door naar halve finales in Rome

De Serviër Novak Djokovic (ATP 1) heeft zich zaterdag geplaatst voor de halve finales van het Masters 1.000-toernooi in de Italiaanse hoofdstad Rome.

De nummer een van de wereld haalde het in de kwartfinales in drie sets van de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 5): 4-6 en twee keer 7-5 na 3 uur en 17 minuten. Het duel was vrijdagavond reeds van start gegaan, maar moest onderbroken worden vanwege de hevige regenval in de Italiaanse hoofdstad.

In zijn halve finale neemt hij het op tegen de Italiaan Lorenzo Sonego (ATP 33). Die haalde het in zijn kwartfinale in drie sets (3-6, 6-4 en 6-3) van de Rus Andrey Rublev (ATP 7). (belga)