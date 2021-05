Ruben Claeys en Pierre De Loof openden voor de Belgische delegatie de laatste olympische kwalificatieregatta met hun voorwedstrijd in de zware dubbeltwee. Zij deden dit met verve, want met een tweede plaats in hun voorwedstrijd stootten ze meteen rechtstreeks door tot de halve finale, lees de top twaalf. Skiffeur Ward Lemmelijn, de derde Belg die hoopt een olympisch ticket uit de brand te slepen, finishte in zijn voorwedstrijd derde. Slechts de winnaar plaatste zich rechtstreeks voor de halve finale, zodat Ward in de herkansingsrace opnieuw aan de slag moet.

Slechts de eerste twee plaatsten zich rechtstreeks voor de halve finale en het Brugs-Gents duo had de richtlijnen van coach Rudy De Coninck duidelijk verstaan. Onze landgenoten nestelden zich meteen in het zog van de Russen Kondratyev – Potapkin, onlangs nog zesde in A-finale van het EK 2021. Van de vier andere teams waren het alleen de Oekraïners Mykhailov – Budko die tot op de eindmeet de Belgen probeerden dat tweede halve finaleticket te ontfutselen. Claeys en De Loof hielden hen echter voortdurend op een drietal seconden en in de laatste 500m losten de Oekraïners definitief de rol. Ruben en Pierre lieten ook de vijfde snelste tijd noteren, een resultaat dat met het oog op hun halve finaleraces toch gunstige perspectieven opent.

Ward Lemmelijn keek van in de eerste 500m al tegen aan achterstand van zes seconden aan. Enkel de winnaar plaatste zich voor de halve finale en halfweg leidde de Rus Alexander Vyazovkon met meer dan acht seconden op de Roemeen Mihai Chiruta. Ward kwam halfweg als vierde door. In de tweede wedstrijdhelft gleed hij nog voorbij de Tunesiër Taieb, maar de Russische winnaar noch de Roemeen bedreigen zat er voor onze wereldkampioen indoor roeien echt niet in. Lemmelijn bewees wel met een derde plaats en een tiende totaaltijd dat hij alweer enorme stappen vooruit zette. Hij kan dan ook met voldoende vertrouwen uitkijken naar de herkansingsrace, die hij deze namiddag moet roeien.

De resultaten.

Seniores mannen.

Dubbeltwee: 18 teams, drie voorwedstrijden, eerste twee plaatsen zich voor de halve finale, andere teams varen de herkansing.

Tweede voorwedstrijd:

1. Kondratyev – Potapkin (Rus) 6:21.19

2. DE LOOF – CLAEYS (BEL) 6:25.63

3. Mykhailov – Budko (Oek) 6:29.86

4. Lapostol – Abraham (Chi) 6:45.58

5. Bacskai – Szabo (Hon) 6:50.81

6. Karppinen – Naukkarinen (Fin) 6:58.00

Ruben Claeys (KR Sport Gent) en Pierre De Loof (KR Brugge) klokten de 5de besttijd en plaatsen zich voor de halve finale

Skiff: 23 skiffeurs, vier voorwedstrijden, winnaars plaatsen zich voor de halve finale, andere skiffeurs varen de herkansingsraces.

Eerste voorwedstrijd:

1. Alexander Vyazovkon (Rus) 6:54.84

2. Mihai Chiruta (Roe) 7:02.38

3. Ward Lemmelijn (PXL Hasselt ) 7:08.62

4. Mohammed Taieb (Tun) 7:16.74

5. Robert Ven (Fin) 7:24.27

6. Eskil Borgh (Zwe) 7:46.86

Ward Lemmelijn (PXL Hasselt) klokte de tiende besttijd en vaart de herkansing. (William Defraigne)