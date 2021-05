Lize Broekx en Hermien Peters grijpen nipt naast een World Cup medaille

Minder dan één uur na broer Artuur Peters, was het de beurt aan zus Hermien en haar K2 teamgenote Lize Broekx om in hun World Cupfinale een gooi te doen naar het eremetaal. De Limburgse kajaksters grepen met een halve seconde naast het brons, maar ontpopten zich in één van de meest hoogstaande World Cup tornooien met die vierde plaats toch wel tot olympische podiumkandidaten.

Maarten De Wilde, technisch directeur topsport kajak, gaf al aan dat op Australië na zowat de ganse wereldtop in Szeged present was. Het niveau reikte dus wel veel hoger dan vorig jaar waarin Hermien en Lize op diezelfde wedstrijdbaan het goud pakten. Onze landgenotes gingen in hun A-finale van de K2 500m vrij voorzichtig van start. Ze kwamen halfweg als vijfde door. In de slotmeters snelden ze wel de Françaises Hostens – Guyot, 5de op het WK 2019 voorbij, maar het erepodium moesten ze aan het nieuwe Duitse duo Hzering-Pradler – Dietze, de vice-wereldkampioenen Iskrzycka – Wisniewska (Polen) en de bronzen WK-medaillewinnaressen Ponomarenko – Osterman (Slovenië) laten. Hermien Peters en Lize Broekx blijven dus hun plaats bij de wereldtop wel vast houden. Om strak het Olympisch erepodium op te kunnen volstaat dat ze de komende weken nog enkele kleine stappen kunnen zetten.

Bij de mannen sloot Bram Sikkens, de K2-ploegmaat van Artuur Peters, zijn B-finale in de K1 500m af op een eervolle vierde plaats, wat dus een dertiende stek in de eindrangschikking betekent.

De resultaten.

Seniores vrouwen.

K2 500m: A-finale:

1. Hering-Pradler – Dietze (Dui) 1:43.71

2. Iskrzycka – Wisniewska (Pol) 1:44.98

3. Ponomarenko – Osterman (Slo) 1:45.14

4. PETERS – BROEKX (BEL) 1:45.68

5. Hostens – Guyot (Fra) 1:47.42

6. Povkh – Kichasova (Oek) 1:47.53

7. Putto – Kolodziejczyk (Pol) 1:48.27

8. Funch – Iversen (Den) 1:48.61

9. Sobiskova – Galadova (Tsj) 1:50.35

Seniores mannen.

K1 500m: B-finale

1. Chrisjan Coetzee (ZAf) 1:44.14

2. Antun Novakovic (Cro)

3. Branko Lagundzic (Ser) 1:45.43

4. BRAM SIKKENS (BEL) 1:45.43

5. Eivind Vold (Noo) 1:46.06

6. Ilya Podpolnyy (Isr) 1:46.92

7. Michal Bil (Pol) 1:47.13

8. Milan Dorner (Svk) 1:47.32

9. Ioannis Odysseos (Cyp) 1:47.63

Bram Sikkens (KCC Mechelen) sluit deze World Cup regatta in de K1 500m af met een 13de plaats op 36 deelnemers. (William Defraigne)