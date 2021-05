Sky koopt resterende uitzendrechten van Serie A

Huidig rechtenhouder Sky heeft het nog resterende lot van de uitzendrechten voor de Italiaanse Serie A gekocht voor een bedrag van 87,5 miljoen euro per seizoen, en dat voor de komende drie seizoenen.

Streamingplatform DAZN verzekerde zich eind maart reeds van de belangrijkste twee loten in de tender. Het legt daarvoor 840 miljoen euro per jaar op tafel en troefde daarmee Sky af, dat de Italiaanse uitzendrechten reeds jarenlang in bezit heeft.

In totaal wordt er zo jaarlijks 927,5 miljoen euro betaald voor de uitzendrechten, heel wat minder dan de 973 miljoen euro uit het vorige contract. Een overeenkomst van 55 miljoen euro per jaar met een tussenpartij valt echter weg, waardoor de tv-inkomsten voor de clubs min of meer stabiel zullen blijven. Die stabiliteit is goed nieuws voor de clubs in de Serie A, die het afgelopen jaar vanwege de coronacrisis forse verliezen lieten optekenen. (belga)