Pierre Van Damme raadt aan om te doseren: “Het is niet omdat veel kán dat het ineens ook móét”

Voor een terrasje heeft vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) de tijd nog niet gehad, maar vandaag is het wel zijn plan. Hij heeft vertrouwen in de horeca-uitbaters, zegt hij, dat ze hun eten en drinken veilig aan de man brengen. Hij is niet tegen alle verdere versoepelingen die er over een paar weken aankomen, vertelt hij ook, “maar het is niet omdat iets kán dat het ook móét”. Net nu lanceert zijn zoon Tom de datum voor Het Grote Bevrijdingsfeest op 30 juli.