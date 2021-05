Wilde everzwijnen omsingelen vrouw op parking van supermarkt

Een familie everzwijnen heeft donderdag een vrouw achtervolgd nadat ze boodschappen had gedaan ten noorden van Rome. Ze omsingelden haar waardoor ze geen andere keus had dan haar inkopen te laten vallen. De dieren aten alles op en gingen er weer vandoor.(fc)

Het is niet de eerste keer dat everzwijnen voor ophef zorgen in Italië. In oktober vorig jaar werd een onderzoek gestart nadat de politie in Rome enkele everzwijnen, die vaak voorkomen in de stad, had doodgeschoten op een speelterrein voor kinderen. De gebeurtenis leidde tot protest bij dierenrechtenactivisten en enkele plaatselijke bewoners.