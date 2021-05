Vier dagen na het 1-1-gelijkspel in de Luminus Arena kijken KRC Genk en Anderlecht elkaar zaterdagavond opnieuw in ogen. Als Racing wint, doet het een gouden zaak in de strijd om de tweede plaats en blijft het leider Club Brugge onder druk zetten. Met deze drie cijfers warmen we u alvast op voor de clash in het Lotto Park.