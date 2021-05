Driesterrenchef Peter Goossens van Hof van Cleve in Kruishoutem proeft voor ons twaalf blikjes met tonijn natuur/eigen nat/water, drie benamingen om aan te duiden dat er geen olie aan te pas komt. Topkwaliteit verwacht hij niet, wel mooie stukjes tonijnvlees, niet te veel ‘pulp’ en als het even kan een correcte tonijnsmaak. Dit is zijn oordeel.