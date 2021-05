Het collectief L’abîme, dat begin mei in het Ter Kamerenbos zonder toelating het evenement La Boum 2 organiseerde, ziet naar eigen zeggen af van de organisatie van La Boum Test, een nieuw evenement dat normaal gezien nu zaterdag in het Ter Kamerenbos zou plaatsvinden. Dat heeft het collectief vrijdag laten weten via Facebook.