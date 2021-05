NBA: Dallas Mavericks verzekeren zich van play-offs, Wizards naar barrages

Met een 114-110 zege tegen Toronto Raptors heeft Dallas Mavericks zich vrijdag verzekerd van een ticket voor de play-offs in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA. Washington Wizards is na de 120-105 zege tegen Cleveland Cavaliers zeker van een stek in de barrages.

De top zes in elke conference stoot door naar de play-offs, de nummers zeven tot en met tien spelen de barrages, voor de laatste vier tickets.

Bij de Mavs was het Luka Doncic die zijn team over de streep trok. De Sloveen noteerde 20 punten, 10 rebounds en 11 assists, zijn elfde triple-double van het seizoen. Met een vijfde plaats in de Western Conference kunnen de play-offs hen niet meer ontglippen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Wizards dienden Cleveland Cavaliers een duidelijke 120-105 nederlaag toe, na onder meer 21 punten, 12 rebounds en 17 assists van Russell Westbrook, sinds deze week recordhouder aller tijden wat betreft triple-doubles. Washington Wizards houdt zo Chicago Bulls definitief van de tiende plaats in de Eastern Conference en speelt daardoor barrages.

(belga)