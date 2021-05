Lichamen van zeven vrouwen en drie kinderen gevonden in tuin van oud-politieagent in El Salvador

Hugo Ernesto Osorio, de oud-politieagent, wordt verdacht van zedenmisdrijven en dertien moorden, heeft de Salvadoraanse justitie gemeld. De 51-jarige man is zaterdag gearresteerd voor de moord op twee vrouwen. De politie denkt dat de man de vrouwen vanwege hun geslacht heeft vermoord. De politie gaf geen verdere verklaring voor het feit dat de man in totaal van maar liefst dertien moorden wordt verdacht.

De buren van de voormalige agent in de stad Chalchuapa hadden de politie gebeld nadat zij vrouwen om hulp hadden horen schreeuwen. In de woning trof de politie daarop de lichamen aan van een 57-jarige vrouw en haar 26-jarige dochter. Beide vrouwen lagen in een plas bloed en vertoonden tekenen van seksueel geweld.

Na de ontdekking besloten forensisch onderzoekers te gaan graven rond het huis, waar onder meer de lichamen werden gevonden van een meisje van 7 en twee jongetjes van respectievelijk 2 en 9 jaar. Enkele van de slachtoffers lijken al twee jaar geleden om het leven te zijn gebracht, meldde de openbaar aanklager op Twitter.

Er worden nog zeven andere potentiële graven onderzocht. In de omgeving van het huis van de oud-agent worden momenteel 25 personen vermist. De verdachte werd in 2005 ontslagen vanwege seksueel agressief gedrag en heeft vijf jaar in de gevangenis gezeten. De man zou psychopathische trekken vertonen en ook moorden in opdracht hebben uitgevoerd, stelt de Salvadoraanse minister van Veiligheid. Er zijn nog eens tien personen aangehouden die ervan worden verdacht opdracht te hebben gegeven of medeplichtig te zijn geweest.