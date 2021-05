In Herk-de-Stad worden vandaag, zaterdag 15 mei, papier en karton opgehaald. Dat gebeurt in de plaats van vorige zondag.

Normaal worden papier en karton in Herk-de-Stad op de tweede donderdag van de maand opgehaald. Dat was vorige donderdag, maar dat was Hemelvaartdag. Dat is een officiële feestdag waarop niet wordt gewerkt. LW