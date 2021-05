Eerste test bergaf sinds val in Lombardije: veertig kilometer dalen in volle finale

Vandaag veertig kilometer dalen in volle finale: durft Evenepoel zich na zijn val weer volop in de diepte te gooien?

Bergop kan hij met de besten mee. Maar hoe zit het bergaf? Negen maanden geleden maakte Remco Evenepoel een doodsmak in een steile afdaling in Lombardije. Zaterdag gaan er van de laatste vijftig kilometer liefst veertig in dalende lijn. Wat is er in het hoofd van Evenepoel blijven hangen van die crash?