Klanten als Mick Jagger en Dries Van Noten. Projecten van de VS tot China. Jurylid in VTM-programma Huis Gemaakt. Interieurarchitect Gert Voorjans (58) woont al 30 jaar in Antwerpen, maar: alles begon in de meubelzaak van zijn ouders in Stokkem.