Wie nog niet gevaccineerd werd en op reis vertrekt, zal zich in de laatste dagen voor vertrek moeten laten testen. Maar als we dat met tienduizenden tegelijk doen, stort ons hele testsysteem in elkaar. Huisartsen zien het met lede ogen aan, want nu al worden ze overstelpt met aanvragen. De overheid is van plan om ook de testcentra in te schakelen, maar ook dan dreigt de capaciteit niet te volstaan.