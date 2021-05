Hasselt

Hoewel alle 65-plussers minstens één keer gevaccineerd zijn, is deze leeftijdsgroep nog altijd goed voor tien procent van de besmettingen. Viroloog Steven Van Gucht vindt dat niet verontrustend. “Belangrijker is dat we zien dat het aantal ziekenhuisopnames bij 65-plussers daalt.”