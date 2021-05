Rally van Andalusië: ritwinst voor Sainz, Al-Attiyah blijft leider

Carlos Sainz (MINI John Cooper Works Rally) heeft de tweede etappe in de Rally van Andalusië gewonnen. De Spanjaard was 1:08 sneller dan Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux Overdrive). Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux Overdrive) eindigde als derde op 1:15. In de stand blijft Al-Attiyah aan de leiding met 1:26 voorsprong op Carlos Sainz. Guillaume de Mevius en Tom Colsoul (OT3) eindigden vrijdag als zesde. In de stand schuift het duo op naar de zesde plaats.

De tweede etappe in de rally van Andalusië was er eentje van 339 km. Na de winst van donderdag moest Al-Attiyah vrijdag als eerste de woestijn in en was daarmee in het nadeel. “Hij had nogal wat last van losliggend zand waardoor hij minder grip had”, weet Jean-Marc Fortin, teammanager van Overdrive Racing. “Maar al bij al heeft hij de schade weten te beperken. De dagzege was voor Carlos Sainz die als derde van start ging. Zaterdag zijn de rollen omgedraaid en mag Sainz als eerste de baan op en geniet Al-Attiyah van een properder parcours. Tactisch gezien liggen de kaarten goed voor de voorlaatste etappe.”

Guillaume de Mevius liet zich opnieuw in positieve zin opmerken. “Na de eerste tussentijd had hij zelfs de tweede tijd algemeen. Het is gewoon verbluffend wat hij met zo’n klein wagentje doet. Samen met Tom is hij opgeschoven naar de zesde plaats en staat hij in zijn klasse aan de leiding. Ik ben tevreden dat Guillaume en Tom het zo goed doen. Van dit volledig Belgisch project gaat mijn hart net een tikkeltje sneller slaan”, besluit Jean-Marc Fortin.

Grégoire de Mevius en André Leyh (Henrard Dunbee) eindigden als 14e. In de stand na de tweede etappe schuift het duo op naar de 12e plaats.

Zaterdag wacht de deelnemers een etappe van 311 km. De rally van Andalusië eindigt zondagnamiddag.