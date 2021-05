ILCA Coach Regatta: Emma Plasschaert wint eindklassement Laser Radial-klasse

Emma Plasschaert heeft vrijdag op het einde van de vierde en laatste dag het eindklassement van de Laser Radial-klasse op de ILCA Coach Regatta gewonnen in het Portugese Vilamoura. Het was haar tweede wedstrijd sinds de uitbraak van de coronacrisis. Op 24 april eindigde ze als zesde in een wedstrijd, die eveneens in Vilamoura werd gehouden. Die regatta’s dienden als Europese kwalificaties voor de Olympische Spelen.

De nummer 1 van de wereld, zeker van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio sinds haar wereldtitel in 2018, won de 7e regatta en nam de 13e plaats in de 8e en laatste regatta. De 27-jarige zeilster uit Oostende won met een totaal van 32 punten. In het eindklassement bleef ze de Britse Hannah Snellgrove (35 ptn), Turkse Ecem Guzel (43 ptn), Zweedse Josefin Olsson (50 ptn) en Manami Doi (51 ptn) uit Japan voor. Eline Verstraelen veroverde vrijdag een 15e en 23e plaats. Ze eindigde 24e in de eindstand met een totaal van 147 punten.

In de Laser-categorie werd Wannes Van Laer zevende met 58 punten na een diskwalificatie en een tweede plaats. William De Smet behield ook zijn plaats van de vorige dag. Hij behaalde de 14e plaats met 84 punten. Hij eindigde 3e en 20e tijdens de twee races op deze laatste dag. De Zweed Jesper Stalheim pakte de eindzege (28 ptn) voor de Amerikaan Charlie Buckingham (31 ptn) dankzij zijn 4e en 3e plaats. De Kroaat Filip Jurisic steeg terug naar de derde plaats nadat hij in de laatste races als tweede en eerste over de eindstreep was gekomen.