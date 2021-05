Nafi Thiam test zich op pinkstermaandag in Tilburg in het verspringen en de 100m horden

Meer dan waarschijnlijk wordt de meeting in Tilburg de seizoensopener van Thiam. In het verspringen is de Naamse Belgisch recordhoudster met 6m86, een afstand waarmee ze tot de wereldtop behoort. Op de horden staat haar persoonlijke record op 13.34.

Donderdag had de meeting in het Franse Montreuil, die op 1 juni doorgaat, ook al de komst van Thiam aangekondigd. Daar neemt ze deel aan het hoogspringen.

Thiam liet eerder al verstaan dat ze in aanloop naar de Spelen geen enkele zevenkamp zal afwerken. Ze concentreert zich op losse wedstrijden in individuele disciplines. In Tokio zal het bijna twee jaar geleden zijn dat Thiam nog een zevenkamp afwerkte. Haar laatste dateert van het WK in Doha in 2019, waar ze zilver won. Thiam tankte in maart van dit jaar wel nog vertrouwen door zich tot Europees kampioene te kronen op de vijfkamp in zaal.