Marc Van Ranst: “Pukkelpop zal 80 procent zeker kunnen doorgaan”

“Het was nodig om nu perspectief te geven”, aldus Van Ranst. “Het was nu of nooit. Je kan niet wachten tot twee weken op voorhand om te zeggen dat het mag doorgaan, want dan kan er niets meer georganiseerd worden. Maar je moet toch altijd rekening houden met het scenario dat het alsnog niet kan doorgaan. Als ik nu de inschatting moet maken, dan zou ik zeggen dat er 20 procent kans is dat Pukkelpop niet zal kunnen doorgaan. Maar da’s dus 80 procent dat het wel kan plaatsvinden, hé. Dat is veel. Daar kunnen we ons aan optrekken. Maar we moeten voorzichtig blijven.”