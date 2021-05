TVL Nieuws, 14 mei 2021

- Anima Research Center in Alken gaat een strategische samenwerking aan met UHasselt om Limburgse vaccins te ontwikkelen. - Op de Grote Ring in Hasselt worden eindelijk digitale verkeerslichten geplaatst. De slimme verkeersregelaars moeten Hasselt beter bereikbaar maken. - Het wisselvallige weer houdt terrasgangers niet tegen. In Kermt bij Hasselt mag het zelfs regenen. Je kan er eten in een buitenbubbel. - Anja Feliers heeft een nieuw boek uit. Geen thriller van de Bilzerse deze keer maar een roman over liefde en verlangen. - En Racing Genk geeft de titeldroom niet op. Na het gelijkspel van afgelopen woensdag gaat Genk in Anderlecht morgen opnieuw voor de zege.