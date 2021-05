Een hellende aankomst met een peloton. Iets voor Peter Sagan om zijn eerste Giro-etappe van 2021 winnen? Normaal wel, maar de Slovaak kwam als 14de over de finish in de zevende rit. En daar was een goeie reden voor. Sagan reed in volle sprint tegen een dranghek, blijf als bij wonder recht en zag zijn ketting van zijn fiets slaan.