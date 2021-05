Buurtbewoner Luc zet de grote middelen in om de modder in Nerem weg te krijgen. — © Dirk Roefflaer

Tongeren/Voeren

Intense buien zorgen op meerdere plaatsen in Limburg voor wateroverlast. Door een wolkbreuk boven Tongeren stonden straten in Nerem en Vreren blank. Ook in Voeren stonden straten onder water.