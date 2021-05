Nummer één van de wereld Ashleigh Barty geeft op in kwartfinale Rome

De Australische nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty heeft vrijdag in de kwartfinales van het WTA-toernooi van Rome (gravel/1.835.490 euro) met een blessure aan de rechterarm vroeg in de tweede set opgegeven. De Amerikaanse Cori Gauff (WTA 35) profiteert en mag naar de halve finales.

Barty had de eerste set met 6-4 gewonnen. Bij een 2-1 voorsprong gaf ze in de tweede set op, waarbij ze verzorging vroeg. De Australische besloot evenwel geen risico te nemen en staakte de strijd. Over twee weken start immers Roland Garros, waar ze in 2019 de eindzege veroverde. Volgens de WTA kampt ze met een blessure aan de rechterarm.

Gauff speelt in de halve finales tegen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 6) of Poolse Iga Swiatek (WTA 15). In de andere halve finales kijken de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 9) en Kroatische Petra Martic (WTA 25) elkaar in de ogen.