Jesus Herrada wint Trofeo Serra de Tramuntana

Jesus Herrada heeft vrijdag de Trofeo Serra de Tramuntana gewonnen, een Spaanse eendagswedstrijd doorheen het gelijknamige gebergte op Mallorca. Na 158 kilometer haalde de Spanjaard van Cofidis het in aankomstplaats Deia voor zijn landgenoten Jonathan Lastra en Hector Carretero.

De Trofeo Serra de Tramuntana was het tweede deel van de Challenge Mallorca, een vierluik eendagskoersen dat deze keer door de coronapandemie uitzonderlijk niet in het voorjaar maar in mei wordt afgewerkt. Net als donderdag moest het peloton flink wat hoogtemeters overwinnen, waaronder de Coll de Puig Major, het hoogste punt van Mallorca.

Movistar en Cofidis neutraliseerden een vroege vlucht van zeven en dynamiteerden daarna op de Puig Major de koers met Miguel Angel Lopez, Hector Carretero en Jesus Herrada. Enkel Georg Zimmermann en Jonathan Lastra konden hun wagonnetje aanhaken. Carretero probeerde in de slotfase nog weg te rijden, maar daarmee kraakte hij enkel zijn kopman Lopez.

Uiteindelijk draaide het uit op een sprint met twee, waarin Herrada het in de smalle straatjes van Deia haalde voor Lastra. Voor de 30-jarige Spanjaard, oud-ritwinnaar in de Vuelta en de Dauphiné, is het de eerste zege van het seizoen.