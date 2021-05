Veteraan Dani Alves keert terug in Braziliaanse selectie: “Een plezier”

De 38-jarige Dani Alves is door de Braziliaanse bondscoach Tite opgeroepen voor de Zuid-Amerikaanse kwalificatiewedstrijden voor het WK van 2022 in Qatar. Brazilië speelt tegen Ecuador en Paraguay op 4 en 8 juni.

Alves, die in 2019 nog werd uitgeroepen als beste speler op de door Brazilië gewonnen Copa America, was al sinds oktober 2019 niet meer opgeroepen voor de Seleçao. De São Paolo-speler zat toen in de selectie voor oefenwedstrijden tegen Nigeria en Senegal (allebei 1-1). “Het is een plezier om hem nog steeds op een hoog niveau te zien spelen”, vertelde bondscoach Tite op de persconferentie.

Een andere opmerkelijke terugkeer is die van middenvelder Fred (Manchester United), die al afwezig was van 2018. Tite rekent verder ook op PSG-sterren Neymar en Marquinhos. Ook Lyon-speler Lucas Paqueta is weer van de partij, maar dat geldt niet voor zijn ploegmaat Bruno Guimarães, die bij de vorige twee WK-kwalificatiewedstrijden tegen Venezuela (1-0) en Uruguay (2-0) wel in de selectie zat. Vinicius Junior en Eder Militão, die weer boven water komen bij Real Madrid, zijn ook van de partij. De enige echte nieuweling in de selectie van Tite is verdediger Lucas Verissimo, die onlangs de overstap maakte van Santos naar Benfica.

Brazilië staat aan de leiding van de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep met twaalf op twaalf en slechts twee tegengoals. Argentinië en Ecuador volgen met tien en negen punten. Na de kwalificatie voor het WK 2022 begint voor de Zuid-Amerikaanse teams de Copa America, die voor het eerst in twee landen, Argentinië en Colombia, zal worden gehouden.

Selectie Brazilië:

Doelmannen: Alisson (Liverpool/ENG), Ederson (Manchester City/ENG) Weverton (Palmeiras)

Verdedigers: Daniel Alves (Sao Paulo FC), Danilo (Juventus/ITA), Alex Sandro (Juventus/ITA), Renan Lodi (Atlético Madrid/SPA), Thiago Silva (Chelsea/ENG), Marquinhos (Paris SG/FRA), Eder Militao (Real Madrid/SPA), Lucas Verissimo (Benfica/POR)

Middenvelders: Casemiro (Real Madrid/SPA), Fabinho (Liverpool/ENG), Douglas Luiz (Aston Villa/ENG), Fred (Manchester United/ENG), Everton Ribeiro (Flamengo), Lucas Paqueta (Lyon/FRA)

Aanvallers: Gabriel Jesus (Manchester City/ENG), Vinicius Junior (Real Madrid/SPA), Neymar (Paris SG/FRA), Everton (Benfica/POR), Roberto Firmino (Liverpool/ENG), Richarlison (Everton/ENG), Gabriel Barbosa (Flamengo)