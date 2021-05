Gingelom

In het landelijke Gingelom is 95 procent van de inwoners al aangesloten op de riolering, maar slechts 65 procent van dat afvalwater wordt gezuiverd voor de lozing in een waterloop. Vlaams Ministerie van Omgeving Zuhal Demir beseft dat de waterzuivering in Vlaanderen beter moet. Ze probeert gemeenten met subsidies te stimuleren.