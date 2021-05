Anderhalf miljoen euro om Hasseltse Grote Ring vlot te trekken

De Grote Ring in Hasselt, voor veel automobilisten een bron van ergernis door de vele files, krijgt digitale, zeg maar slimme verkeerslichten. Het Agentschap Wegen en Verkeer investeert 1,5 miljoen euro. Hasselt ziet de Grote Ring als dè verkeersader in en rond de stad. Nu kiezen chauffeurs nog vaak voor de Kleine Ring, maar het is de bedoeling om auto's daar zoveel mogelijk te weren. De komst van de slimme verkeerslichten vanaf volgend jaar moet de doorstroming, de veiligheid en de luchtkwaliteit verbeteren, zegt burgemeester Steven Vandeput.