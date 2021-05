Normaal gezien schrijft de Bilzerse auteur Anja Feliers psychologische thrillers, maar ze gooit het nu over een andere boeg. De Bilzerse brengt een trilogie uit. In "Dirty Little Secrets'' spelen liefde en verlangen een hoofdrol. Het eerste boek van de reeks ligt maandag in de winkelrekken. In Ademloos staat erothiek centraal en hoe vrouwen erothiek beleven. ''Seks is meer dan de daad alleen,'' zegt Feliers.