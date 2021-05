Spectrumcollege Campus Paal gaat creatieve toer op

© An Jans

© An Jans

© An Jans

© An Jans

© An Jans

Door de Covid-pandemie was er tijdens het voorbije schooljaar voor de leerlingen weinig ruimte voor uitstappen of extra-murosactiviteiten. Op Spectrumcollege Campus Paal hebben de leerlingen de voorbije weken toch op een andere manier kunnen leren en experimenteren.

An Jans

An Jans

De leerlingen van 1B hadden een pittig debat over het nut van dierentuinen met klasgenoot Mela als kritische jury. De leerlingen van STEM-techieken in de B-stroom ontwierpen zelf hun eigen sfeerverlichting. Kyandra uit Quest-STEM ontwikkelde haar eigen versie van 'Flappy Bird'. De STEM'ers van 1A verdiepten zich in de forensische wetenschap.