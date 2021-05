René Roex geeft voor de 100ste keer bloed

Toch wel een opmerkelijke prestatie als je weet dat je maar vier keer per jaar mag bloed geven. Het engagement van René mag dus niet onderschat worden. Als dank werd hem een wijnpakket en een waardebon van een lokale handelaar aangeboden door de plaatselijke Rode Kruisafdeling Neeroeteren-Opoeteren-Dorne.Kom zelf ook regelmatig bloedgeven! Je hebt zo elk kwartaal ook een kleine controle van je eigen bloed, wat toch ook mooi meegenomen is. In Neeroeteren-Opoeteren-Dorne kan je 4 keer per jaar bloed geven, telkens op 2 plaatsen. De resterende datums voor 2021: op 3 juni, 9 september en 2 december in ontmoetingshuis De Riet in Opoeteren, op 25 augustus en 24 november in ontmoetingshuis Voorshoven-Neeroeteren. Maak steeds een afspraak op donorportaal.rodekruis.be of via het gratis nummer 0800 777 00.