Caleb Ewan (Lotto Soudal) heeft vrijdag de zevende etappe in de 104e Ronde van Italië gewonnen. Na 181 kilometer van Notaresco naar Termoli was de 26-jarige Australiër de snelste in een massasprint. De Italiaan Davide Cimolai werd tweede, Tim Merlier derde.