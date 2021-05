Ward Lemmelijn: “Ik moest leren roeien met een lekke boot en video’s van YouTube”

Olympische kwalificatie in Luzern

Uitgescholden voor de start, uitgelachen na de finish. Zijn eerste roeiwedstrijd op het water zal Ward Lemmelijn nooit meer vergeten. Zijn wereldtitel indoor had hem in het wereldje van het echte roeien meer jaloezie dan respect opgeleverd. Maar het lachen is de anderen vergaan: Lemmelijn werd in een mum van tijd de beste van België en vecht dit weekend in Luzern voor het laatste ticket voor Tokio. En oh ja: tussendoor won hij ook de Container Cup.