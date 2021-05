Minder dan vierentwintig uur na zijn zege in de Olympische kwalificatierace meldde de kersverse Olympiër Artuur Peters zich in de World Cup regatta aan de start van de voorwedstrijd in de K1 1000m. Daarin bewees de 24-jarige Neerpeltenaar meteen dat hij flink hersteld was van de vijf races die hij de voorbije twee dagen peddelde.