Gluren bij BV’s: Jacques en Julie Vermeire delen foto uit de oude doos, Elke Clijsters toont frisse look

Van genieten van de vrije dag tot feest en citaten die je leven veranderen: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram – die we graag even voor je bundelen.

“We hebben het ervan genomen”, schreef Bab Buelens bij een foto van een diner onder vrienden in The Jane.

“She’s a perfect mess, with a young heart, and an old soul. A beautiful disaster, a masterpiece of words. Chaos within tragedy. Art in the shades of poetry, a flawless masterpiece, so perfectly damn good”, schreef Tanja Dexters bij een selfie, gemaakt toen ze net van de kapper kwam.

Een gedachte die Pieter Loridon te mooi vond om niet neer te schrijven:

Zoek de verschillen tussen Jacques en Julie Vermeire vroeger … en nu.

“Onze kleine man groeit snel”, schrijft Anouk Matton bij een foto van haar babybuikje.

Zo fris ziet Elke Clijsters eruit zonder make-up.

Tom Waes kreeg zijn coronaprik en voelt zich “al zo oud”.

Feest ten huize Ann Van Elsen: dochtertje Jackie-Lou is vijf jaar geworden.

“Elke dag samen spelen met een topactrice, die ik in het echte leven doodgraag zie. Ze verrijkt me en brengt het beste in mezelf naar boven. Dank u om me zoveel bij te leren, om me graag te zien, om te zijn wie je bent. Dank u dat ik je kussen mag, op en naast de set”: Mathias Vergels heeft alleen maar mooie woorden voor zijn vriendin.

Lukas Lelie had zoveel plezier op een terrasje, dat hij vergat een foto te maken. Vandaar deze reconstructie ...